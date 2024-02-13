وزارة الداخلية: الإنتهاء من 98.90 % من مشاريع مناطق الظل بـ345 مليار دج

قال آيت وعراب عمر مدير التنمية المحلية بوزارة الداخلية، أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية عمدت إلى تطوير تطبيقة معلوماتية، موجهة خصيصا لتحديد مناطق الظل. و التي ارتكزت على معايير موضوعية بلغت 16 معيارا تقيميا ذي أولوية.

وأشار آيت وعراب خلال كلمة له في الملتقى الوطني حول التنمية الإجتماعية بآفاق إقتصادية. أن أبرز التحديات الأساسية تتمثل في التزويد بالمياه الصالحة للشرب، توفير الكهرباء والغاز، تحسين ظروف التمدرس، النقل، توفير التغطية الصحية، توفير فضاءات الملعب الجوارية.

وأكد المتحدث، أنه على الرغم من الصعوبات التي واجهت برنامج مناطق الظل، إلا أنه تم رفع عجلة التنمية بالمناطق البعيدة والمعزولة والتي كانت لا تتوفر على أدنى شروط الحياة الكريمة. كما تم الانتهاء من 98,90 % من البرنامج الممول، أي ما يعادل 29541 مشروع وقد بلغ المبلغ المالي للعمليات المنتهية 345 مليار دينار جزائري. أما عدد المناطق التي استفادت من مشاريع منتهية الأشغال بها، فقد بلغت 931 10 منطقة موزعة على 1360 بلدية. كما استفاد من هذه المشاريع ما يقارب 6.2 مليون نسمة.

كما أوضح آيت وعراب، أن قوام البرنامج 150 36 عملية مقابل غلاف مالي يقدر بـ 453 مليار دينار جزائري. مضيفا أنه ومنذ الإحصاء الأولي سنة 2020 تم تسجيل 12561 منطقة ظل موزعة عبر 1361 بلدية. كما يبلغ عدد السكان القاطنين على مستوى هذه المناطق 6,8 مليون نسمة.

أما من حيث النقائص المسجلة فقد تم تسجيل 7,307 منطقة تعاني العزلة أو نقص في الطرقات. 5678 منطقة تعاني من مشاكل الصرف الصحي. 5597 منطقة تعاني نقائص في التزويد بالمياه الصالحة للشرب.

5192 منطقة تعاني نقائص في التزويد بالغاز. . 4626 منطقة تسجل على مستواها نقائص في التزويد بالكهرباء.

من جهتها تم ربط أكثر من 000 200 مسكن بالغاز الطبيعي، وإنجاز 104 مدرسة ابتدائية، 1597 قسم للتوسعة، و390 مطعم مدرسي ترميم أكثر من 1000 مدرسة ابتدائية ترميم 167 مطعم مدرسي.ناهيك عن إعادة تأهيل وترميم 9000 كلم من الطرقات فتح أكثر من 5000 كلم من المسالك.