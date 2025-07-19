وزارة الداخلية تحذّر!

حذرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، اليوم، المواطنين من تزايد احتمالات نشوب الحرائق في ظل ارتفاع درجات الحرارة الذي تشهده عدة ولايات من البلاد خلال هذه الأيام.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه “في ظل موجة الحر التي تشهدها عدد من ولايات الوطن هذه الأيام. ومع تزايد الإقبال على الفضاءات الطبيعية للترفيه والاستجمام، يبقى الخطر قائمًا. فشرارة واحدة فقط قد تُشعل نيرانًا تلتهم الهكتارات من الغابات، وتهدد الأرواح والممتلكات”.

حيث دعت كل المواطنين إلى التحلي بالوعي، وإتباع تعليمات الوقاية. والتعاون مع الجهات المختصة من خلال التبليغ الفوري عن أي حالة طارئة.

كما ذكرت الوزارة أن نشوب الحرائق يشكل خطرًا حقيقيًا يهدد الأرواح والممتلكات والثروات الطبيعية والزراعية.

وعليه خصصت مصالح وزارة الداخلية الأرقام الخضراء التالية 21 10 و 70 10 للتبليغ عن أي حالة طارئة.

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