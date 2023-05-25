وزارة الداخلية: تسجيل حالتي وفاة جراء التقلبات الجوية 

سجلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية حالتي وفاة جراء التقلبات الجوية الاخيرة التي شهدتها العديد من ولايات الوطن.

وحسب بيان الوزارة فقد سجب بكل من ولاية ڨالمة وتيبازة حالتي وفاة لطفلين ويتعلق الامر بطفلة تبلغ من العمر تنحدر من بلدية بحشانة في ڨالمة عثر على جثثها على بعد 5 كلم من مقر سكناها بعد ان جرفتها السيول الامطار

بالَاضافة إلى طفل يبلعغ من العمر 9 سنوات وينحدر من بلدية خميستي بولاية تيبازة توفي متأثرا بجروحه بعد إنهيار جدار الملعب الجواري.

هذا وسجلت وزارة الداخلية تضرر عدد من البنايات والمنازل وكذا المرافق العمومية إثر تسرب مياه الامطار وإرتفاع منسوبها. كما شهدت غلق العديد من الطرقات وكذا صعوبة السير فيها جراء الفيضانات.