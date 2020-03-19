وزارة الداخلية تشرع في إجلاء 2278 رعية جزائري عالقين ببعض مطارات الدول

شرعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بإعداد مخطط لإجلاء الرعايا الجزائريين العالقين ببعض مطارات الدول إلى أرض الوطن.

واوضح بيان الوزارة أن 2278 رعية جزائري عالقين ببعض مطارات الدول إلى أرض الوطن عبر 9 رحلات جوية بسبب انتشار فيروس كورونا.

وسيتم نقلهم مباشرة إلى مواقع الحجر الصحي التي خصصت لهم والتكفل بهم صحيا طبقا للإجراءات المعمول بها.

وأضاف بيان الوزارة أن إجلاء الجزائريين العالقين يكون إنطلاقا من مطارات باريس عبر 4 رحلات إلى كل من الجزائر العاصمة “رحلتان”، تلمسان وقسنطينة.

وكذا من مرسيليا عبر رحلتين إلى مدينة وهران، ومن ليون إلى وهران “رحلة واحدة”.

ومن الدار البيضاء المغربية إلى تلمسان ومن دبي “الإمارات” إلى الجزائر العاصمة.

وفي ذات السياق أشار البيان أنه بخصوص المواقع المخصصة للحجر الصحي، فهي ماتاريس “تيبازة”.

وتم وضع موقع بـ رونيسونس، الزيانيين “تلمسان”،وكذا الخيام وحسين “قسنطينة”، إضافة إلى فندق آزاد، المنتزه، قصر المنصور “مستغانم”، فندق الواحات ” العاصمة”.