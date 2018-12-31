وزارة الداخلية تكشف عن أسماء الناجحين في مسابقة المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة

الوطني
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وزارة الداخلية تكشف عن أسماء الناجحين في مسابقة المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة
بقلم نويس عبد الجلال

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، اليوم الإثنين، عن قائمة المترشحين المقبولين لإجتياز الإختبار الشفهي، في مسابقة الإلتحاق بالمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة.

وكشفت الوزارة عبر موقعها الرسمي، قائمة كل الناجحين في  مسابقة الإتحاق برتبة مهندس دولة للإدارة الاقليمية في التسيير التقني والحضري.

كما نشرت أسماء الناجحين في المسابقة الكتابية للإلتحاق بالمدرسة الوطنية لمهندسي المدينة، رتبة مفتش رئيسي في النظافة والنقاوة العمومية والبيئة .

هذا وقد وضعت الوزارة رابط خاص للمترشحين للإطلاع على النتائج.

 http://www.interieur.gov.dz/images/Gualma/ENIV-IP.pdf


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