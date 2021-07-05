وزارة الداخلية: تم تسخير امكانيات بشرية ومادية من 7 ولايات لإخماد حرائق خنشلة

كشفت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، عن قيامها بتجنيد وسائل امكانيات بشرية ومادية معتبرة من 7 ولايات مجاورة، تدعمهما مروحيتان تابعتان للحماية المدنية لإخماد الحرائق المندلعة، أمس الأحد، بولاية خنشلة.

وطمأنت الوزارة في بيانها انه لم يتم تسجيل اي خسائرة بشرية لحد الساعة، كما طلبت من الجميع التحلي بالحيطة والحذر اللازمين في مثل هذا الحالات منوهة بالمجهودات المتواصلة للسيطرة على الحريق واخماده نهائيا.