وزارة الداخلية: هكذا يتم إلغاء بطاقة التعريف الوطنية وإتلافها

حدّدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الحالات التي بموجبها يتم إلغاء بطاقة التعريف الوطنية وإتلافها.

وحسب العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإنه يتم إلغاء بطاقة التعريف الوطنية وإتلافها خلال إنقضاء أجل 180 يوما المحدد لسحبها. وانتهاء مدة الصلاحية، وتغيير معلومات الحالة المدنية الخاصة بصاحبها. وكذا في حالات الضياع أو السرقة، أو وفاة صاحبها. بالإضافة إلى تجديدها بالنسبة للقاصر الذي يبلغ 19 سنة

وأضاف المصدر، أنه يتعين على الوالي تبليغ مركز إنتاج السندات والوثائق المؤمنة من أجل إلغاء البطاقة وتعطيل إمكانياتها الوظيفية. كما يجب أن تتلف آليا كل بطاقة ملغاة. ويتخذ الوالي الاجراءات الملائمة لإتلافها. حيث يتولى مسؤول المصلحة البلدية المختصة القيام بإتلاف البطاقة تحت إشراف لجنة تنشأ من رئيس المجلس البلدي. وتقيد عملية إتلاف البطاقات في محضر تعده اللّجنة.

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