وزارة الداخلية: يوم تحسيسي عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية حول خطر القاتل الصامت

أطلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حملة وطنية بمشاركة عدد من القطاعات الوزارية الهيئات والمؤسسات ذات الصلة، وفعاليات المجتمع المدني، هادفة لرفع الوعي لدى كل شرائح المجتمع وتعميم الثقافة الوقائية لمجابهة الآثار الخطيرة المتصلة بها.

وذلك سعيا لتعزيز الجهود التوعوية والتحسيسية من مخاطر استخدام الغاز لاسيما الاختناق بأحادي أكسيد الكربون

وحسب بيان وزارة الداخلية، فقد تمت برمجة يوم إعلامي وتحسيسي مفتوح يوم السبت 03 ديسمبر 2022 ، عبر القنوات التلفزيونية والاذاعية سيما المحلية، من تنشيط إطارات وخبراء وممثلين عن مختلف الهيئات والمؤسسات والجمعيات الناشطة الذين سيرافعون جميعا من أجل تعميم الوعي بهذه المخاطر والتأكيد على أهمية الاقتداء الصارم بقواعد السلامة، كما سيشرف بالموازاة ولاة الجمهورية، على تنظيم نشاطات جوارية تحسيسية، بمشاركة جميع الفاعلين على المستوى المحلي تحثهم على اتباع السلوكات الآمنة من أجل الحفاظ على سلامتهم.

ولفتت ذات الهيئة، إلى ان السلطات العمومية تسعى من خلال هذه المبادرة الى إرساء ثقافة الوقاية والتعريف بكيفية التعامل مع أخطار الغاز الطبيعي والغازات المحترقة للتقليل من الحوادث المميتة التي يتسبب فيها.

كما تهيب وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بكل المنظمات والناشطين المجتمعيين من أجل الانخراط في هذا المسعى الحميد حيث أن تظافر جهودنا جميعا من شأنه المساهمة في انقاذ أرواح.