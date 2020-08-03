وزارة الدفاع الروسية: الإختبار الأخير للقاح كورونا يعطي نتائج جد ايجابية

أكدت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين، أن الفحص النهائي للمتطوعين الذين يختبرون لقاح فيروس كورونا أظهر وجود استجابة مناعية واضحة لدى جميعهم.

وحسب ما نقله موقع روسيا اليوم، عن بيان لوزارة الدفاع الروسية، فإن الفحص تم اليوم 3 أوت في مستشفى “بوردينكو” التابع لوزارة الدفاع للمشاركين المتطوعين في اختبارات اللقاح ضد كوفيد 19، التي تجريها الوزارة بالتعاون مع مركز غاماليا القومي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة.

وتقيّم وزارة الدفاع الروسية الاختبار النهائي للقاح ضد كوفيد 19.

وقالت وزارة الدفاع الروسية أن التجارب السريرية على اللقاح تقترب من نهايتها.

وأشار البيان إلى أنه وفقا لبروتوكول الاختبارات السريرية لليوم الـ42 بعد التطعيم الأول، عاد المتطوعون إلى المستشفى وخضعوا لفحص طبي معمق.

وجاء أيضا في ذات البيان أنه نتائج البحث أظهرت بشكل واضح وجود استجابة مناعية مبينة في جميع المتطوعين، نتيجة تطعيمهم.

ولم يتم العثور على أي آثار جانبية أو انحرافات في عمل أجهزة الجسم لدى المتطوعين.

وأضاف ذات المصدر، أن البيانات البحثية المتاحة تسمح بالحديث عن أمان وقدرة تحمل اللقاح الذي تم تطويره من قبل مركز غاماليا، بالتعاون مع وزارة الدفاع الروسية.

وأمضى المتطوعون فترة التجربة، التي استمرت من 3 جوان إلى 20 جويلية، في مستشفى “بوردينكو” تحت مراقبة مستمرة للأخصائيين الطبيين من ذوي الخبرة الواسعة في التجارب السريرية للأدوية.