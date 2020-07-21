وزارة الدفاع الروسية تعلن جاهزية أول لقاح محلي ضد كورونا

قال النائب الأول لوزير الدفاع الروسي “روسلان تساليكوف” اليوم الثلاثاء، إنّ أول لقاح روسي ضد فيروس كورونا بات جاهزا.

وشارك في تصميم وإنتاج هذا اللقاح، مختصون عسكريون وعلماء من مركز “جيمالي” للبحوث.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن تساليكوف القول، في حديث صحافي، أين قال “قام المختصون العسكريون والعلماء بإجراء التقييمات النهائية لنتائج اختبار اللقاح الجديد”.

وأضاف تساليكوف: “كل المتطوعين الذين شاركوا في اختبار اللقاح بخير وقد حصلوا على المناعة ضد الفيروس، وبهذا يمكن القول إن أول لقاح محلي ضد الإصابة بعدوى كورونا بات جاهزا”.

وكان المكتب الصحافي لوزارة الدفاع ذكر أنه قد تم تقديم وثائق تسجيل اللقاح المذكور إلى وزارة الصحة الروسية، في 30 جوان الماضي.

وأعلنت الوزارة يوم أمس الإثنين، اكتمال مرحلة التجارب السريرية على اللقاح بنجاح.