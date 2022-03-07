وزارة الدفاع الروسية تناقش الوضع الإنساني في أوكرانيا مع ممثلي الأمم المتحدة 

عقد اليوم الإثنين في موسكو، اول لقاء بين ممثلي وزارة الدفاع الروسية والأمم المتحدة لمناقشة الوضع الإنساني في أوكرانيا.

وحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، فإن اللقاء جرى بناء على ما تم الاتفاق عليه خلال مكالمة هاتفية أجراها وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأضاف ذات البيان، أن الطرفين بحثا التنسيق بين العسكريين الروس والمنظمة الدولية في مواجهة التحديات الإنسانية في أراضي أوكرانيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

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كشفت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها استولت على قاعدة للقوات الأوكرانية في مقاطعة خيرسون جنوب أوكرانيا.

كما اغتنمت أسلحة وذخائر ودبابات تركتها قوات كييف، حسب ما جاء في بيان الوزارة.

واضاف نفس المصدر، الى أن العسكريين الأوكرانيين انسحبوا من مواقعهم في القاعدة الواقعة قرب قرية رادينسك.

أين تركوها بما فيها من المعدات والأسلحة والذخيرة، حيث يوجد من بين المعدات المتروكة دبابات “T-64″ و”T-80” وناقلات جند مدرعة وعربات مشاة قتالية وشاحنات “أورال” العسكرية.

يذكر ان الجيش الروسي كان قد اعلن مؤخرا عن إحكام سيطرته على مدينة خيرسون الأوكرانية الاستراتيجية بالكامل.

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كشفت وزارة الدفاع الروسية، عن مقتل 498 من عسكرييها أثناء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وحسب المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف، فإن 1597 من العسكريين الروس أصيبوا بجروح أثناء العملية.

وبخصوص الخسائر في صفوف كتائب القوميين وأفراد القوات المسلحة الأوكرانية تتجاوز 2870 قتيلا وحوالي 3700 جريح، بالإضافة إلى أسر 572 عسكريا أوكرانيا.

كما كشف نفس المتحدث، أن القوات الروسية تواصل توجيه ضربات إلى مواقع البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا.

موضحا أن ذلك أسفر عن تدمير 1533 موقعا بينها 54 مركز قيادة ونقطة اتصالات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

و39 منظومة مضادة للجو من طرازات “إس-300″ و”بوك إم-1” و”أوسا”، إلى جانب إلى 52 محطة رادار.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف، أن العملية أسفرت عن تدمير 47 طائرة عسكرية على الأرض وإسقاط 13 طائرة في الجو.

و484 دبابة وآلية مدرعة أخرى، و63 راجمة صواريخ و217 مدفعا ميدانيا، و336 قطعة من العربات العسكرية الخاصة و47 طائرة مسيرة.

طالع ايضا: وزارة الدفاع الروسية تأمر قواتها بتوسيع زحفها على جميع المحاور في أوكرانيا

أصدرت وزارة الدفاع الروسية، أوامر لقواتها بتوسيع زحفها على جميع المحاور في أوكرانيا، بعد رفض كييف التفاوض مع روسيا.

وجاء في بيان الوزارة، انه بعد أن أعلن نظام كييف عن استعداده للمفاوضات امس ، تم تعليق العمليات النشطة في الاتجاهات الرئيسية.

وبعد أن تخلى الجانب الأوكراني عن التفاوض، صدرت اليوم أوامر لجميع التشكيلات بتوسيع زحفها على جميع الاتجاهات وفقا للخطة العسكرية الموضوعة.

واضاف نفس البيان، أن مجموعات من قوات جمهورية دونيتسك ولوغانسك تعمل بدعم ناري من القوات المسلحة الروسية، على تطوير نجاح للهجوم على مواقع القوات الأوكرانية.

كما أشار بيان وزارة الدفاع الروسية، أن مجموعات الكتائب القومية الأوكران تستخدم سيارت الدفع الرباعي.

والمجهزة بأسلحة من العيار الثقيل أو مدافع الهاون وهذا التكتيك كان يستخدمه الإرهابيون الدوليون في سوريا.

من جانب آخر اكد نفس البيان ، إلى أنه وفق البيانات الاستخبارية، يواصل القوميون الأوكران نشر الصواريخ والمدفعية في المناطق السكنية في كييف.

بالإضافة الى المدن الأوكرانية الأخرى ما قد يؤدي إلى عواقب وخيمةـ

كما جددت الوزارة تأكيدها أن القوات المسلحة الروسية لا تشن أي ضربات على المناطق السكنية في أوكرانيا.

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