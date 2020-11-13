وزارة الدفاع الصحراوية تنشر تفاصيل قصفها لمواقع الجيش المغربي

أعلن جيش التحرير الشعبي الصحراوي، عن شن هجمات مكثفة على القواعد المغربية المتخندقة على طول جدار العار.

وذلك بقطاعات المحبس ، حوزة ، أوسرد ، الفرسية ، مخلفة خسائرا في الأرواح والمعدات كما إخترقت دشم و ملاجئ العدو، حسب البيان العسكري رقم واحد الصادر عن المحافظة السياسية لجيش التحرير الشعبي الصحراوي.

وهذا هو نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى : (لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُّحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَاءِ جُدُرٍ ۚ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ ۚ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ) صدق الله العظيم

تلبية للواجب الوطني و دفاعا عن حرمة الوطن و المواطن و تنفيذا لقرارات وقيادة جيش التحرير الشعبي الصحراوي، قامت مفارز من وحداتنا المرابطة في ساحة الوغى وبميدان المعارك بأقصاف مركزة على عدة مواقع من تخندقات القوات المغربية التي أقحمت في أتون حرب جائرة ضد الشعب الصحراوي من ما يربو على 45 سنة.

وفي هذا السياق ، قد شهد قطاع المحبس قصفا مكثفا على القاعدة رقم 23 ، كما شهد قطاع حوزة هو الاخر قصفا مماثلا وتحديدا بالقاعدة الرابعة (4) و صونت 71 ، فيما كان قطاع اوسرد على موعد مع ضربات جيش التحرير الشعبي الصحراوي المعهودة وهذه المرة على القاعدة 17 و صونت 172 ، ولم يسلم قطاع الفرسية هو الاخر من نيران مقاتلينا البواسل ، حيث أمطرت القاعدتان 18 و 17 على الساعة الرابعة و الخامسة مساءا من نهار اليوم بنيران المدافع والرشاشات.

وجدير بالذكر أن هذه الأقصاف أحدثت أضرارا في الأرواح و المعدات و رعبا في نفوس الجنود المغاربة ، كما إخترقت دشم و ملاجئ العدو.

كل الوطن أو الشهادة.