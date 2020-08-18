وزارة الدفاع الوطني تؤكد عزمها والتزامها دراسة ومعالجة ملفات متقاعدي وجرحى ومعطوبين الجيش

تم يوم الثلاثاء عقد لقاء بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس،مع مختلف الشرائح والفئات الممثلة لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي والجرحى والمعطوبين.

اللقاء حضره إلى جانب مستشار رئيس الجمهورية، كل من المدير المركزي لمصالح الصحة العسكرية ومدير المصلحة الاجتماعية ومدير الإيصال والإعلام والتوجيه والمدير العام للأمن الداخلي ومدير صندوق التقاعد العسكري و ممثلين عن مختلف الشرائح والفئات الممثلة لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي والجرحى والمعطوبين.

اللقاء في سياق اللقاءات التشاورية التي تنظمها المصالح المعنية لوزارة الدفاع الوطني مع مختلف الشرائح والفئات الممثلة لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي والجرحى والمعطوبين، بغرض دراسة انشغالاتهم الطبية والاجتماعية والبحث عن الحلول المناسبة لكل فئة.

وبعد الاستماع لتدخلات ممثلي الفئات المذكورة وتسجيل انشغالاتهم ومطالبهم حسب خصوصية كل فئة، تؤكد وزارة الدفاع الوطني على عزمها والتزامها بدراسة والمعالجة الدقيقة والجادة لهذه المطالب والانشغالات، وذلك في إطار قوانين الجمهورية والتنظيم الساري المفعول وبما يكفل تحسين الظروف الاجتماعية والمعيشية لكافة فئات مستخدميها.