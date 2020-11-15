وزارة الدفاع الوطني..شحن 60 طن من المساعدات الإنسانية لفائدة الشعب الصحراوي

خصصت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، اليوم الأحد، طائرتي شحن عسكرية لنقل مساعدات إنسانية لفائدة الشعب الصحراوي.

ويأتي هذا في إطار العمليات التضامنية بين الجزائر والشعب الصحراوي.

وحسب بيان وزارة الدفاع، فقد تم شحن طائرتين عسكريتين بـ 60 طنا من مختلف المواد الغذائية والمعدات صيدلانية.

وأضح المصدر نفسه، أن الطائرتين ستنطلقان يوم غد الإثنين، من القاعدة الجوية ببوفاريك بالناحية العسكرية الأولى بإتجاه مطار تيندوف.

هذا وقد تمت عملية الشحن رئيسة الهلال الأحمر الجزائري بإشراف سعيدة بن حبيلسي، وبحضور سفير الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بالجزائر عبد القادر طالب عمر،

وممثل المفوضية السامية للاجئين بالجزائر أوغوستينوا مولاس وصحفيين من مختلف وسائل الإعلام الوطنية.