وزارة الدفاع: “تسوية وضعية المواطنين اتجاه الخدمة الوطنية مستمرة”

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، بأن تسوية الوضعية تجاه الخدمة الوطنية، المتعلقة بالمواطنين البالغين 30 سنة فما فوق، إلى غاية 31 ديسمبر 2014، أي المولودين سنة 1984 وما قبل، تتواصل في ظروف جيدة.

وأوضحت في بيان لها اليوم الأحد، أنه منذ بداية هذه العملية، وإلى غاية 31 مارس 2019، ارتفع عدد المواطنين الذين استفادوا من الإجراءات الرئاسية إلى 263 ألف و957 مواطنا، من بينهم 3768 مقيما بالخارج.

وفي إطار نفس هذه الإجراءات وفي نفس الفترة، أشارت وزارة الدفاع الوطني أنه تم تسوية وضعية 931 ألف و300 متأخرا من الدفعات إلى غاية سنة 2014.

من جهة أخرى، أنهت وزارة الدفاع الوطني إلى علم المواطنين بأن مراكز ومكاتب الخدمة الوطنية، عبر كامل التراب الوطني وعلى مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، تواصل استقبال المواطنين المعنيين للتكفل بهم، بالسرعة المطلوبة، لاستكمال الإجراءات القانونية وتسوية وضعيتهم اتجاه الخدمة الوطنية.