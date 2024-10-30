 وزارة الدفاع تعزز قنواتها عبر منصات التواصل الاجتماعي

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، عن تعزيز قنواتها الإتصالية الرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعي باستحداث قنوات رسمية عبر “X” “اليوتيوب” و”التيك توك ” ابتداء من الفاتح من نوفمبر 2024.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن هذه الخطوة جاءت بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى السبعين (70). لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

كما أشار المصدر نفسه أن هذا المسعى يندرج في إطار مواكبة التطورات التكنولوجية في مجال الاتصال. وبما يعزز الاستراتيجية الاتصالية الشاملة لوزارة الدفاع الوطني، الهادفة إلى إطلاع وتنوير الرأي العام الوطني والدولي بنشاطات المؤسسة العسكرية وكذا المستجدات الحاصلة في مجال الدفاع الوطني عبر قنوات رسمية.

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