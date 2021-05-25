وزارة الدفاع: تفكيك شبكة من 6 أشخاص وحجز أكثر من 4 ملايير سنتيم

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وزارة الدفاع: تفكيك شبكة من 6 أشخاص وحجز أكثر من 4 ملايير سنتيم
بقلم نادية بن طاهر

تمكنت مصالح الدرك الوطني وحرس الحدود، أمس الإثنين، من تفكيك شبكة إجرامية، بمنطقة واد بونعيم الحدودية، في تلمسان.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، تتكون الشبكة من 6 أشخاص، وُجد بحوزتهم مبالغ مالية ضخمة من العملة الوطنية “فئتي 1000 و2000 دينار جزائري”.

وتقدر القيمة الإجمالية للمبالغ المالية المحجوزة، بـ4 ملايير و108,5 مليون سنتيم، منها مبلغ مالي مزور.

ويقدر المبلغ المالي المزور، بـ3 ملايير و93 مليون سنتيم، حسب ذات البيان.

وأشار البيان، إلى إن أفراد الشبكة، حاولوا إدخال هذه الأموال وترويجها بالتواطؤ مع شبكات إجرامية مغربية.


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