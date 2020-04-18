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وزارة الدفاع تفند توقيف قيادات مركزية وإطارات عليا في الجيش الوطني الشعبي

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وزارة الدفاع تفند توقيف قيادات مركزية وإطارات عليا في الجيش الوطني الشعبي
بقلم عبد الرحمن سالمي

فندت وزارة الدفاع الوطني إقالة عدد من القيادات المركزية والإطارات العليا بالجيش الوطني الشعبي، مكذبة ما تم تداوله أمس من قبل العديد من المواقع ووسائط التواصل الإجتماعي من معلومات في هذا الخصوص.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإن هذه الدعايات المغرضة الصادرة عن أبواق  ومصالح لم تعجبها التغييرات التي باشرها رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني في محاولة يائسة لبث البلبلة وزرع الشك في صفوف الجيش الوطني الشعبي الذي سيظل الحصن المنيع الذي يحمي البلاد من كل الدسائس.

وأكدت وزارة الدفاع الوطني، على استنكارها بقوة هذه الممارسات الدنيئة،  مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة لمتابعة مروجي هذه الحملة وتقديمهم أمام العدالة لوضع حد لمثل هذه الحملات التضليلية والتحريضية للرأي العام.
من جهة أخرى، تؤكد وزارة الدفاع الوطني أن كل القرارات التي تتخذ في هذا الإطار يتم التعامل معها إعلاميا بكل الشفافية المطلوبة ويتم إطلاع الرأي العام بها في الوقت المناسب.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=807392

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