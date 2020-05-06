وزارة الدفاع تكشف عن الحصيلة العملياتية للجيش خلال شهر أفريل

كشفت الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي، خلال شهر أفريل 2020، عن توقيف إرهابي و خمسة عناصر دعم للجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى القضاء على ثلاثة إرهابيين.

وأفادت وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء في حصيلة لها نشرتها في مجلة الجيش، أنه وخلال هذه الفترة تم إسترجاع 4 مسدسات آلية، و4 مسدس رشاش كلاشينكوف.

كما تم ايضا استرجاع رشاش خفيف من نوع RPK، بالإضافة إلى استرجاع 15 بندقية صيد و17 قنابل تقليدية الصنع وقنبلة يدوية.

وتمكنت مفارز الجيش من احباط 12 محاولات للهجرة غير الشرعية، وتوقيف 172 مهاجرا غير شرعي .

كما تم توقيف 98 تاجر للمخدرات، و 319 مهربون ومنقبون عن الذهب.

وأشارت الحصيلة العملياتية ايضا إلى ضبط 65962 قرص مهلوس و 54.27 غ من الكيف المعالج بالإضافة إلى استعادة 204660 لتر من الوقود.

وكشفت الحصيلة العملياتية أن عناصر الجيش الوطني الشعبي تمكنوا من استرجاع 15 جهاز كشف المعادن و 106 مطرقة ضاغطة و 136 مولد كهربائي.

بالإضافة إلى 3 نظارات ميدان و 2 جهاز اتصال.