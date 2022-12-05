وزارة الدفاع في مجلس إدارة 3 جامعات جزائرية

تم تعيين ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني في مجلس إدارة 3 جامعات جزائرية، وذلك بموجب مراسيم تنفيذية صدرت في الجريدة الرسمية رقم 77.

وبحسب هذه المراسيم التنفيذية، الموقعة من طرف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، فإن الأمر كل جامعات وهران 1، سيدي بلعباس، قالمة.

وسيضم مجلس إدارة الجامعات المذكورة آنفا ممثل عن وزارة الدفاع الوطني، كإجراء جديد قصد تحسين أداء الجامعة وتحقيق أهدافها.

وفي المقابل، لم يشمل هذا الإجراء الذي يدخل ضمن تنظيم وسير الجامعات، مجالس إدارة جامعات أدرار، سعيدة، الوادي، وخميس مليانة، بحسب ما تضمنته مراسيم تنفيذية صادرة في نفس العدد من الجريدة الرسمية.