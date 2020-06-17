وزارة الدفاع: نحو تسوية ملفات جميع فئات المستخدمين العسكريين

عقد ممثلو وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، لقاء مع ممثلي جميع فئات المستخدمين العسكرين بحضور أعضاء من المنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي.

وأفادت وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها، أنه وفي إطار حرصها الدائم على التكفل بالانشغالات الطبية والاجتماعية وتسوية ملفات جميع فئات المستخدمين العسكريين بما فيها المتعاقدين الذين تم إنهاء خدمتهم في صفوف الجيش الوطني الشعبي لعجز غير منسوب للخدمة وكذا الجرحى والمعطوبين منهم.

ووقوفا على مدى تقدم سير هذه الإجراءات المتخذة من قبل القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، عقد ممثلو وزارة الدفاع الوطني بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس، لقاء مع ممثلي هذه الفئات بحضور أعضاء من المنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي.

وأضافت الوزارة أن اللقاء تناول جملة الإنشغالات والمطالب الطبية والاجتماعية وسبل معالجتها وكذا الحلول الممكنة لمختلف الحالات غير المدرجة ضمن مدونة الأمراض المهنية المنسوبة للخدمة.

حيث عبر ممثلو هذه الفئات عن ارتياحهم لوتيرة سير عمليات دراسة وتسوية ملفاتهم حالة بحالة، فيما سيتم برمجة لقاءات أخرى تتناول أغلبية الانشغالات المُعبر عنها.

كما اشارت وزارة الدفاع أنها تطمئن المعنيين بالمعالجة العادلة والمنصفة لكافة الملفات، وتؤكد استعداد مصالحها ومكاتبها المختصة لاستقبال مختلف ملفاتهم وفقا للأطر والقوانين المعمول بها.