وزارة الدفاع.. 22 فيفري ذكرى الأخوة والتلاحم

استذكرت، اليوم الأحد، وزارة الدفاع الوطني، المصادف لـ22 فيفري، اليوم الذي شهد التحام الشعب بجيشه من أجل الديمقراطية.

وكتبت وزارة الدفاع “22 فيفري اليوم الوطني للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية”.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتاريخ 19 فيفري 2020، قد أعلن عن ترسيم يوم 22 فيفري يوما وطنيا. “للتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية”.

ويأتي قرار الرئيس عبد المجيد تبون، بإقرار يوم 22 فيفري يوماً وطنياً، بموجب توقيعه لمرسوم رئاسي. حيث جاء في بيان رئاسة الجمهورية، “أنّ يوم 22 من فيفري كل سنة، سيخلد الهبة التارخية للشعب الجزائري. حين خرج متلاحما مع جيشه من أجل تكريس الديموقراطية”.

