وزارة الرقمنة: دعم مشاريع المجلس الأعلى للشباب في مجال الرقمنة والإحصائيات

انعقد اليوم، الإثنين، بتقنية التحاضر المرئي عن بعد أول لقاء تنسيقي للجنة المشتركة بين وزارة الرقمنة والإحصائيات، والمجلس الأعلى للشباب.

وترأس هذا اللقاء مسؤولي نقاط الإتصال لوزارة الرقمنة والإحصائيات والمجلس الأعلى للشباب.

وفي مستهل اللقاء، أشار المكلف بتسيير الأمانة العامة إلى أن أعضاء المجلس الأعلى للشباب مدعوون للمساهمة في إثراء مشروع القانون المتعلق بالرقمنة. وذلك عن طريق المشاركة في أشغال لجنة العمل الخاصة بهذا المشروع.

مشيرا إلى تقارب وجهات النظر بين الهيئتين بخصوص إنجاح مسار التحول الرقمي في الجزائر.

كما ابدت وزارة الرقمنة والإحصائيات استعدادها لمرافقة ودعم المشاريع وتلبية احتياجات المجلس في مجال الرقمنة والإحصائيات.

وقد اتفق الطرفان على عقد لقاءات دورية من أجل تعزيز التعاون المشترك وتجسيد الأهداف المسطرة من طرف الهئيتين في ذات المجال.