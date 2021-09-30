وزارة السكن: تسخير الموارد اللّازمة للانتهاء من إنجاز ملعبي براقي ودويرة

أكّدت وزارة السكن والعمران والمدينة في بيان لها. أنّ الدولة سخرت جميع الموارد للانتهاء من إنجاز مشروعي ملعبي براقي ودويرة بالجزائر العاصمة.

وتقضي هذه التعليمات، بضرورة تسريع وتيرة إنجاز مختلف الأشغال خاصة. وأنّ الدولة قد سخرت جميع الموارد اللّازمة للإنتهاء من هذين المشروعين الضخمين قصد السماح باستغلالهما في الآجال المحددة.

وقد قام أمس الأربعاء، الأمين العام لوزارة السكن والعمران والمدينة، محمد الحبيب زهانة، بزيارة تفقدية إلى الملعبين.

وسمحت الزيارة بالوقوف على مدى تنفيذ التعليمات المسداة من طرف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي. خلال مختلف الخرجات الميدانية التي قادته إلى ملعبي دويرة وبراقي.