وزارة السياحة : ادماج منشآت فندقية مصادرة إلى المجمع الفندقي العمومي GHTT

أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية استفادة مجمع فندقة من الأصول والأملاك التي كانت موضوع مصادرة.

وقررت الوزارة في بيانه لها اليوم إدماج فندقين على مستوى الجزائر العاصمة إلى مؤسسة التسيير السياحي الجزائر. بالإضافة إلى إدماج فندقين ومشروع مركب سياحي بتيزي وزو إلى مؤسسة التسيير السياحي تيزي وزو.

ويتعلق الامر بفندقين متواجدين على مستوى الجزائر العاصمة واللذان تم ادماجهما إلى مؤسسة التسيير السياحي الجزائر (EGH EL Djazair).

وكذا فندقين ومشروع مركب سياحي (بنغالوهات) على مستوى (أزفون، عزازقة) بولاية تيزي وزو، والذين تم ادماجهم إلى مؤسسة التسيير السياحي تيزي وزو (ETK Tizi ouzou)

بالإضافة مشروع فندق على مستوى ولاية ورقلة والذي تم ادماجه إلى مؤسسة التسيير السياحي غرداية (EGT Ghardaia).

وجاء هذا تنفيذا وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بالأملاك المصادرة بموجب أحكام نهائية قضائية.

كما اسدى وزير السياحة مختار ديدوش خلال جلسة عمل مع الرئيس المدير العام لمجمع فندقة، سياحة وحمامات معدنية “GHTT ” تعليمات هامة للرئيس المدير العام لمجمع(GHTT)، قصد أخذ على جناح السّرعة التدابير اللازمة، لإعادة بعث النشاط على مستوى الوحدات الفندقية المستلمة والتي أصبحت الان ضمن الحظيرة الفندقية للمجمع، بالإضافة إلى الإنطلاق في عملية استكمال أشغال المؤسسات الفندقية التي في طور الانجاز.