وزارة السياحة تأمر بتوقيف مدير فندق توات بأدرار بسبب عدم اتخاذه إجراءات الوقاية من كورونا

أمر الوزير السياحة والصناعات التقليدية و العمل العائلي حسن مرموري بتوقيف مدير فندق توات بادرار بسبب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا.

وحسب بيان لوزارة السياحة فإنه وبناءا على تقارير السلطات المحلية حول تصرفات مدير فندق توات ونظرا لضعف أداء المعني وعدم اكتراثه بصحة وسلامة عمال الفندق وعدم التزامه بالتدابير الوقائية من انتشار فيروس كورونا هذه الوضعية التي نجم عنها تسجيل اضطرابات على المؤسسة الفندقية فقد جاءت هذه الغجراءات.

وأضاف البيان أن وزير السياحة و الصناعات التقليدية و العمل العائلي حسن مرموري أسدى تعليمات للرئيس المدير العام لمجمع سياحة فندقة حمامات لتصحيح الوضعية، وعليه فقد أمر هذا الأخير بتوقيف المعني تحفظيا إلى غاية التفصيل في الموضوع وفتح قنوات الحوار لتسوية كل القضايا العالقة.