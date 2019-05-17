وزارة السياحة تعتمد 23 مشروعا سياحيا جديدا

إجتمعت اللجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع السياحية مرتين خلال هذا الأسبوع في دورتيها 116 و117.

وحسبما أفادت به وزارة السياحة، فإن الإجتماعات عرفت اعتماد 23 مشروعا سياحيا جديدا بطاقة إيواء تقدر بـ 2049 سرير.

مما سيسمح بخلق 839 منصب شغل مباشر على مستوى كل من ولايات: قالمة، البيض، وهران، أدرار، جيجل، مستغانم، المدية.

بالإضافة إلى ولايات سوق أهراس، خنشلة، عنابة، سيدي بلعباس، تندوف، سطيف، تمنراست والجلفة.

وأفادت أن هذه العملية تندرج في إطار تنفيذ إستراتيجية الوزارة الرامية إلى دعم وتشجيع الإستثمار السياحي.

وتوفير المناخ المناسب للمستثمرين ومرافقتهم في مختلف مراحل مشاريعهم.