وزارة الشؤون الخارجية تحيي اليوم الوطني للدبلوماسية

أحيت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، اليوم الأحد، اليوم الوطني للدبلوماسية. والذي يتوافق مع تاريخ انضمام الجزائر إلى الأمم المتحدة سنة 1962. تحت شعار “ستون سنة من الحضور والتأثير في الأمم المتحدة”.

وشارك في الاحتفالية رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالعلاقات الخارجية، عبد الحفيظ علاهم. إلى جانب مستشار رئيس الجمهورية المكلّف بالأرشيف الوطني والذاكرة الوطنية، عبد المجيد شيخي. وكذا عدد من الوزراء والمسؤولين السامين في الدولة وأعضاء من السلك الدبلوماسي.

وفي كلمة له، أشار وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، إلى أن يوم الدبلوماسية الجزائرية، الذي يقترن هذا العام بالذكرى الستين لاسترجاع الجزائر سيادتها الوطنية يشكل مناسبة هامة للإحتفاء بدبلوماسية بلادنا التي حافظت على طابعها الثوري. حتى بعد انضمام الجزائر لمنظمة الأمم المتحدة بتاريخ 8 أكتوبر 1962″.

من جهته، أشاد رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي بالجهود التي تقوم بها الدبلوماسية الجزائرية وبما قدمته من إنجازات كبيرة. مشيرا إلى أن الدبلوماسية الكلاسيكية يلزمها مرافقة من الدبلوماسية البرلمانية. وهو ما نعمل عليه تحت قيادة رئيس الجمهورية وبتوجيه من وزير الخارجية. حيث يكمن هدفنا في إعلاء صوت الجزائر في المحافل الدولية. مضيفا أن ثوابت الدبلوماسية الجزائرية واضحة وتقوم على الدفاع عن حقوق الشعوب المضطهدة و ايجاد الحلول السلمية لكل نزاعات العالم”.

كما تم عرض شريط وثائقي للدبلوماسية الجزائرية إلى جانب مداخلات لدبلوماسيين سابقين وتنشيط ندوة حول “البعد العربي في الدبلوماسية الجزائرية”. وعلى هامش الاحتفالات، تم تنظيم معرض تضمن أهم الوثائق والصور الفوتوغرافية الخاصة بأهم انجازات الدبلوماسية الجزائرية.

وقبل انطلاق الأشغال، أشرف لعمامرة على وضع إكليل من الزهور أمام النصب التذكاري للوزارة ترحما على أرواح الشهداء والزملاء المتوفين.