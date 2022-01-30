وزارة الشؤون الدينية: الكشف عن كورونا مجاني في أكثر من 100 مسجد

كشف محمد زغداني المكلف بالإعلام بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أنه تم فتح أكثر من 100 مسجد لتمكين المصلين من كشف مجاني عن فيروس كورونا.

وقال زغداني في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، اليوم الأحد، أن الأطباء وأعوان الحماية المدنية. قدموا منذ انطلاق عملية التحسيس والتلقيح ضد كوفيد-19 على مستوى مساجد الجمهورية، أكثر من ألفين درسا توعويا للمصلين. مشيرا إلى أنه أمام الإنتشار السريع لمتحور أوميكرون وتماشيا وقرارات السلطات العليا للبلاد والإجراءات المعلنة للحد من إنتشار الفيروس المستجد، أطلقت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، حملة تحسيسية للوقاية من فيروس كورونا .

كما أشر ذات المتحدث، إلى أنه تم فتح نقاط عديدة للتلقيح ضد فيروس كورونا عبر 805 مسجدا. بالتنسيق مع قطاع الصحة. بالإضافة كذلك إلى فتح نقاط الكشف المجاني عن الإصابة بكوفيد 19 عبر 102 مسجدا.

وأشار زغداني في ذات السياق، إلى أنه تم خلال الحملة التحسيسية تقديم 2068 درسا توعويا وتحسيسيا بمخاطر كوفيد-19 للمصلين من طرف أطباء وأعوان الحماية المدنية قبيل صلاة الجمعة عبر مساجد الجمهورية”.

كما تشمل محاور هذه الحملة التحسيسية، تحسيس المواطنين بصعوبة الظرف الصحي الحالي، دون تهوين ولا تهويل. مع التأكيد على ضرورة الإلتزام الصارم بالبروتوكول الصحي بالمساجد والإجراءات الوقائية وعدم التهاون في تطبيقها بمختلف الفضاءات”.

وأكدت وزارة الشؤون الدينية، على أهمية الإقبال على التلقيح، باعتباره الإجراء الصحي الذي يضمن الوقاية من المضاعفات الخطيرة لفيروس كورونا.