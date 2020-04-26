وزارة الشؤون الدينية تحث المواطنين على تسليم زكاة الفطر للأسر المحتاجة

حثت اللجنة الوزارية للزكاة، لدى وزارة الشؤون الدينية، اليوم الأحد، على اخراج زكاة الفطر لهذه السنة، وتسليمها مباشرة للأسر المحتاجة دون واسطة صندوق الزكاة.

ونبهت في بيان لها، الى ضرورة العودة الى آلية جمع الزكاة المعتادة، بعد زوال هذه الجائحة.

ودعت اللجنة الى ضم النسبة الخاصة باللجنة الوطنية لصندوق الزكاة والمقدرة بـ2 بالمئة، من حصيلة الحملة 18 لصندوق الزكاة، لما سيتم توزيعه لفائدة العائلات المحتاجة.

وبناء عليه-تضيف اللجنة الوزارية للزكاة- تصبح النسبة المخصصة للتوزيع لهذه الفئة في هذه الحملة 100%.

والتمست لجنة الزكاة من اللجنة الوزارية للفتوى، النظر في مشروعية اخراج زكاة الفطر لهذه السنة من بداية شهر رمضان.