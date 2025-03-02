وزارة الشؤون الدينية تطلق خدمة الفتوى

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والاوقاف، اليوم الأحد، عن إطلاق خدمة الفتوى بالوزارة .

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على منصة فايسبوك، أن المواطنين بامكانهم طرح انشغالاتهم الفقهية على السادة العلماء، أعضاء اللجنة الوزارية، واللجنة الوطنية للفتوى.

وهذا من خلال الاتصال بالرقم الأخضر 1088 من الخط الثابت، والخط الهاتفي المباشر 023.48.44.60.

يشار أن الفتوى الالكترونية متاحة عبر الموقع الرسمي للوزارة من خلال الرابط التالي:

https://marw.dz/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%89-%D8…

ويمكن تحميل تطبيق الهواتف الذكية: “فتاوى علماء الجزائر” على الرابط التالي:

https://play.google.com/store/apps/details…

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