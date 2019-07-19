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وزارة الشؤون الدينية تعلن عن انشاء لجنة للإستماع لإنشغالات الحجاج

الوطني
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وزارة الشؤون الدينية تعلن عن انشاء لجنة للإستماع لإنشغالات الحجاج
بقلم عبد الرحمن سالمي 

أعلنت وزارة الشؤوون  الدينة  و الاوقاف  عن انشاء لجنة   متابعة و خلية استماع  على مستوى مقر الوزارة مهمتها  متابعة سير موسم الحج لسنة 2019.

وسيكون على رأس مهام اللجنة التي أنشئتها مصالح وزارة الشؤون الدينية الاستماع لاستفسارات وانشغالات المواطنين المتعلقة بشؤون الحجة لسينة 2019.

و كان الديوان الوطني للحج والعمرة،  قد أعلن  أيضا عن فتح رحلات جديدة عبر بوابة الحج الإلكترونية والتي تخص الرحلات الجديدة من المطارات المخصصة لأقلاع الرحلات.

وبالموازاة مع إعلان الوزارة الأولى عن اجراءات جديدة، على رأسها  إعتماد الرقمنة في كل عمليات التحضير للحج للقضاء على المركزية بدء من عملية التسجيل في القرعة، وإلى غاية إختيار شقق الإقامةبالبقاع المقدسة عبر الأرضية الرقمية للحج.


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