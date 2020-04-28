وزارة الشؤون الدينية تعلن عن مسابقة فكرية ثقافية خلال الشهر الفضيل  

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالتنسيق مع قناة القران الكريم عن إطلاق مسابقة فكرية وثقافية خلال الشهر الفضيل.

وأوضح بيان الوزارة أن سيتم طرح سؤال كل يوم ما عدا الجمعة والسبت عبر إذاعة وقناة القرآن الكريم.

ويتم الإجابة الأسئلة التي يرسلها المشارك عبر البريد الإلكتروني [email protected]

كما سيتم تصحيح الاسئلة من طرف لجنة متخصصة وإختيار عشرة الأوائل على حسب اعلى معدل متحصل عليه

ووضعت الوزارة شروطا للمسابقة وهي:

المسابقة مفتوحة للجميع.

تكريم الفائرين الثلاثة الاوائل بجوائز قيمة.

تكريم السبع الباقين بجوائز تشجيعية.