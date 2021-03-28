وزارة الشؤون الدينية تفند تصريحا نُسِب للوزير بلمهدي

فندت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، اليوم الأحد، بعض التصريحات التي نسبت الى وزير قطاعها يوسف بلمهدي.

الوزارة وعبر صفحتها الرسمية على فايسبوك، نفت ما نسبته بعض الوسائط الإلكترونية لوزير الشؤون الدينية والاوقاف يوسف بلمهدي.

وذلك أثناء اشرافه على على ندوة تحسيسية، احتضنتها دار القرآن اليوم بعنوان “التجارة في الإسلام احكام ومقاصد”

ونسب الى الوزير تصريح غير صحيح مفاده أن الشريعة حرمت الغش وأن الغشاش ليس مسلما.

وهو الأمر الذي تفنده الوزارة جملة وتفصيلا، مؤكدة بأنه محض افتراء، وأن الوزير قال “بأن الغش ليس من اخلاق المسلمين”.

وذكرت الوزارة بأن الكلمة التي قالها الوزير بلمهدي منشورة بالكامل على الموقغ الرسمي للوزارة وصفحة الفايسبوك.

أين يمكن الرجوع اليها والوقوف على حقيقة التحريف الذي تعرض لها وزير الشؤون الدينية والأوقاف.