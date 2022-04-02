وزارة الشؤون الدينية تنشر إمساكية شهر رمضان لعدد من الولايات

هنأ وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة اليوم السبت الشعب الجزائري والأسرة الثورية بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وجاء في رسالة تهنئة الوزير:” يطيب لي بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم لسنة 1443 هجري 2022 ميلادي، أن أتوجه الى الشعب الجزائري عامة والأسرة الثورية على وجه الخصوص، بأبلغ عبارات التهاني وأخلص التمنيات بموفور الصحة وتمام العافية.

وأضاف:”سائلا المولى تعالى أن يحل علينا وعليكم هذا الشهر الفضيل بالأمن والأمان وأن يوفقنا وإياكم لصيامه وقيامه ايمانا واحتسايا.”

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أعلن وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، اليوم السبت عن تنظيم ملتقى دولي خاص بأصدقاء الثورة الجزائرية شهر ماي المقبل.

وقال الوزير خلال إشرافه على مراسم افتتاح أشغال ندوة تاريخية أنه يأتي هذا في إطار الذكرى الستين لاسترجاع السيادة الوطنية والذي سيحضره جمع من أصدقاء الثورة وأساتذة مهتمون بتاريخ الجزائر من مختلف ربوع العالم.

وبخصوص الندوة التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة 1 نوفمبر 1954 .

وكذا سفارة جمهورية إيطاليا بالجزائر، أوضح الوزير أنها تعبر عن “جودة العلاقات الثنائية المتميزة بين الجزائر وإيطاليا ومتانة الروابط التاريخية بين الشعبين الصديقين،

والتي ترمز في مجملها إلى القيم الإنسانية السامية.

كما أضاف الوزير أن الشراكة الاستراتيجية الثنائية التي تجمع حاليا الجزائر بإيطاليا في شتى المجالات جاءت من الإرادة القوية التي تحدو الرئيسين.عبد المجيد تبون، و سيرجيو ماتريلا.

وهذا لتعزيز علاقات التعاون الوثيقة بما يلبي تطلعات الشعبين الصديقين ويعظم مصالحهما المشتركة.

وبهذا الخصوص نوه الوزير بمساهمة أبناء إيطاليا وخاصة الإعلاميين منهم، في توثيق أحداث الثورة التحريرية ونشر أبعادها وقيمها الإنسانية.

كما تم خلال الندوة، عرض ولأول مرة مقتطفات من أشرطة مصورة أصلية لثورة التحرير وثقها إعلاميو مؤسسة الإذاعة والتلفزة الإيطالية.

الى جانب ذالك تطلّع الوزير إلى تعميق التعاون مع المؤسسة في هذا المجال، وتوسيعه إلى مؤسسات أخرى، في مختلف الدول التي تحوز على أعمال توثيقية مكتوبة مرئية ومسموعة خاصة بالثورة المجيدة.