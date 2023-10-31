وزارة الشؤون الدينية تنظم مسابقة لطلبة المدارس القرآنية والزوايا

أعلنت وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف، اليوم الثلاثاء، عن تنظيم الامتحان الوطني لإثبات المستوى. لطلبة المدارس القرآنية والزوايا .

وحسب بيان وزارة الشؤون الدينية فإن تنظيم قصد تمكينهم من التأهيل للترقية على أساس الشهادة. في رتبتي إمام مدرس و أستاذ التعليم القرآني. وذلك يومي الأربعاء والخميس 15 و 16 نوفمبر 2023 .

وأكدت الوزارة أن على الراغبين في اجتياز هذا الامتحان التقرب من مديريات الشؤون الدينية والأوقاف بالولايات. من أجل الاستعلام و التسجيل . ابتداء من نشر هذا الإعلان

واكدت الوزارة أن آخر أجل لإيداع الملفات يوم الخميس 9 نوفمبر 2023.

و تجرى الامتحانات على مستوى المعاهد .المتمثلة في المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بولاية البويرة لمترشحي الولايات (البويرة، الجزائر ، البليدة ، تيبازة ، المدية).

كما تجرى المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف. سيدي عبد الرحمن البلولي بولاية تيزي وزو . لمترشحي ولايات (تيزي وزو ، بجاية برج بوعريريج، بومرداس).

و المعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف زانة البيضاء بولاية باتنة . لمترشحي ولايات (باتنة) ، خنشلة ، سطيف، المسيلة أم البواقي)

والمعهد الوطني للتكوين المتخصص للأسلاك الخاصة. بإدارة الشؤون الدينية والأوقاف بولاية قسنطينة لمترشحي ولايات (قسنطينة ، جيجل ، سكيكدة ، عنابة ، الطارف )