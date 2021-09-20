وزارة الشؤون الدينية: ما قامت به جريدة “الوطن” انتهاك صريح لقوانين الجمهورية!

استنكرت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، إقدام جريدة الوطن، على طمس منارة مسجد الجزائر الأعظم، من صورة لمرور الموكب الجنائزي للرئيس السابق المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، وتظهر في خلفيتها المحمدية، نشرت في الصفحة الأولى للجريدة لعددها الصادر اليوم الإثنين.

وأكدت الوزارة، عبر بيان لها، إن هذا الفعل اعتداء صارخ على ذاكرة الشعب الجزائري وانتهاك صريح لقوانين الجمهورية.

وتساءلت الوزارة، باستغراب واستنكار شديدين، عن خلفيات الإقدام على هذا السلوك غير المبرر في منبر إعلامي وطني يدعي المهنية والحرفية، من خلال اللجوء إلى طمس احترافي لا تقبله العفوية ولا يجيزه ادعاء الخطأ.

وأكدت الوزارة، إن جامع الجزائر صرح ديني ومعلم ثقافي وعلمي وحضاري، يؤرخ لجزائر الاستقلال ويقدم رسالة وفاء للشهداء، برمزية تاريخية وثقافية دينية، تؤسس لتاريخ ومستقبل شعب رفض مخططات الإستعمار، وتمسك بمقوماته الدينية وموروثاته الثقافية، في بقعة حولتها جزائر الإستقلال من “لافيجري”، إلى “المحمدية”، ومن “جمعية الآباء البيض التبشيرية”، إلى جامع الجزائر.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb