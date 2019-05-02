وزارة الصحة:إعادة النظر في برنامج إستيراد الأدوية لتفادي الإضطراب في التموين

كشف جواد بوركايب المدير العام للصيدلة والتجهيزات الطبية بوزارة الصحة عن إتخاذ إجراءات إستعجالية لوضع حد لندرة الأدوية.

سيما الموجهة للمصابين بالأمراض المزمنة.

وأضاف خلال ندوة صحفية نشطها اليوم الخميس، أن الوزارة إتخذت عدة إجراءات إستعجالية، بعد عدة اجتماعات مع الشركاء.

من مصنعين وصيادلة ومستوردين وموزعين تتعلق باتخاذ كل التدابير اللازمة لمواجهة الندرة خاصة الأدوية الموجهة لعلاج الأمراض المزمنة.

ومن بين هذه التدابير لجوء الوزارة إلى إستيراد تكميلي لهذه الأدوية في حالة ما لم يتم إحترام المنتجين لإلتزاماتهم.

كما أعطى بوركايب مهلة ثلاثة أشهر لهؤلاء لتوفير هذه المادة الحيوية،وفي حالة عدم توصلهم إلى تلبية الإحتياجات الوطنية.

ستلجأ الوزارة إلى برنامج إستيراد تكميلي لهذه المادة واتخاذ إجراءات ردعية بالنسبة للمستوردين، إذا لم يتم احترام الآجال المحددة.

كما كشف عن تعزيز عملية المراقبة والتفتيش بالتنسيق مع وزارة التجارة لكل سلسلة الإنتاج الوطني للأدوية والمعاملات التجارية.

مشيرا إلى إعادة النظر في برنامج الإستيراد ابتداء من سنة 2020 بعد تطبيق اجراء سنة 2019 المتعلق بتحرير برنامج الإستيراد.

حتى يتم توفير جميع أنواع الأدوية للمواطن في شهر جانفي 2020 تفاديا لكل اضطراب.

وأضاف ذات المتحدث، أن الوزارة ستعمل على تدعيم الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية لضمان منتوجات صحية وآمنة.

من خلال المصادقة على هذه المواد، كما سيتم إعادة النظر وتحيين أسعار بعض الأدوية المنتجة محليا التي تعتبر منخفضة.

وذلك تشجيعا للمنتجين المحليين حتى لا يتخلون عنها.