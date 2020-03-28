وزارة الصحة: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 454 وتسجيل 3 وفيات جديدة

أعلنت وزارة الصحة في بيان لها اليوم عن تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا بفيروس مع تسجيل 3 فيات خلال الـ24 ساعة المنصرمة

وحسب بيان للجنة رصد ومتابعة فيروس كرونا اليوم فإن عدد الإصابات ارتفع إلى 454 حالة فيما ارتفع عدد الوفيات منذ تفشي الفيروس إلى 29 وفاة،

وبخصوص الوفيات الجديدة فإن الأمر يتعلق رجل يبلغ من العمر 65 سنة يقطن بالجزائر العاصمة وهو عائد من اداء مناسك العمرة ، والوفاة الثانية من المدية و يتعلق الأمر بشيخ يبلغ من العمر 84 سنة وهو عم الضحية الأولى التي سجلت بنفس الولاية،أما الضحية الثالثة تخص رجل يبلغ من العمر 45 سنة يقطن بولاية مستغانم قام بزيارة إلى دولة إسبانيا.

كما تماثل شخصين مصابين بفيروس كورونا للشفاء على مستوى كل من ولاية بسكرة و البويرة ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 31 حالة.