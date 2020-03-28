وزارة الصحة: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 454 وتسجيل 3 وفيات جديدة

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
وزارة الصحة: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 454 وتسجيل 3 وفيات جديدة
بقلم عبد الرحمن سالمي

أعلنت وزارة الصحة  في بيان لها اليوم عن تسجيل 45  إصابة جديدة بفيروس كورونا  بفيروس  مع تسجيل 3 فيات خلال الـ24 ساعة المنصرمة

وحسب بيان  للجنة رصد ومتابعة فيروس كرونا اليوم  فإن عدد الإصابات ارتفع إلى 454 حالة  فيما ارتفع عدد الوفيات  منذ تفشي الفيروس إلى 29 وفاة،

وبخصوص الوفيات الجديدة فإن الأمر يتعلق رجل يبلغ من العمر 65 سنة يقطن بالجزائر العاصمة وهو عائد من اداء مناسك العمرة ، والوفاة الثانية من المدية و يتعلق الأمر بشيخ يبلغ من العمر 84 سنة  وهو عم الضحية الأولى التي سجلت بنفس الولاية،أما الضحية الثالثة تخص رجل يبلغ من العمر 45 سنة يقطن بولاية مستغانم قام بزيارة إلى دولة إسبانيا.

كما تماثل شخصين مصابين بفيروس كورونا للشفاء  على مستوى كل من ولاية بسكرة  و البويرة  ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 31 حالة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=797183

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com