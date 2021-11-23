وزارة الصحة الألمانية: وضع كوفيد-19 في البلاد “مأساوي”

وصف القائم بأعمال وزير الصحة الألماني، ينس سبان، الارتفاع في أعداد الإصابات والوفيات جراء (كوفيد-19) بالمأساوي. داعيًا إلى فرض مزيد من القيود لاحتواء انتشار فيروس “كورونا“.

وقال سبان – في تصريحات متلفزة نقلت عنها صحيفة “الجارديان” البريطانية -. “الوضع ليس خطير فحسب، بل إنه مأساوى، يتعين علينا نقل المرضى لأن وحدات العناية المركزة ممتلئة”.

وجاءت تصريحات سبان، عقب وصول معدل الإصابة في البلاد إلى مستوى قياسي، ونصحت الولايات المتحدة بعدم السفر إلى هناك.

ودفعت الزيادة الكبيرة في الحالات في ألمانيا والدنمارك المجاورة، المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أمس الاثنين. إلى التحذير من السفر إلى البلدين، ورفع توصيات السفر إلى “المستوى الرابع مرتفع جدًا”.

وتتصاعد أعداد الإصابات في ألمانيا خاصة بين كبار السن الذين تلقوا جرعتي التطعيم في بداية العام والأطفال غير المؤهلين للتطعيم.

وتلقي نحو 79% من البالغين في ألمانيا جرعتين من لقاح مضاد لكوفيد-19 لكن 7.5% فقط، تلقوا جرعات تنشيطية إلى الآن. وذلك في وقت اقترب فيه عدد الوفيات في البلاد من مئة ألف.

وقررت ألمانيا بالفعل أن تقصر أجزاء كبيرة من الحياة العامة في المناطق التي امتلأت مستشفياتها بمرضى كوفيد-19. على من تلقوا التطعيم أو تعافوا من المرض.

لكن ميركل قالت إن هذه الإجراءات أو زياة عدد المطعمين غير كافية لوقف الزيادة السريعة في الإصابات على المدى القصير.

كما دعت ميركل حكومات ولايات البلاد الاتحادية الستة عشر إلى أن تتخذ قرارات بتطبيق إجراءات أشد بحلول الأربعاء.

من جانبه، حذّر وزير الصحة الألماني ينس شبان، الإثنين، من أن معظم سكان ألمانيا سيكونون. إما “تلقوا اللقاحات أو تعافوا وإما توفوا” جرّاء كوفيد بحلول نهاية الشتاء بسبب ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19.

وقال الوزير “على الأرجح بحلول نهاية الشتاء الحالي.. سيكون الجميع إما تلقّحوا وإما تعافوا. وإما توفوا جرّاء انتشار المتحورة دلتا “المعدية بدرجة كبيرة” مضيفاً “لذلك نوصي بشكل عاجل بتلقي اللقاح”.