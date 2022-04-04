وزارة الصحة ..الأولوية للإستعجالات الطبية والعيادات المتعددة الخدمات  

أكد وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد على ضرورة منح الأولوية للإستعجالات الطبية والعيادات المتعددة الخدمات ضمن برامج إعادة التهيئة.

وفي إجتماع جمع الوزير بمديري الصحة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد شدد على استكمال المشاريع أوالتي توجد طور الإنجاز. وحث بن بوزيد على “ضرورة التسريع في وتيرة الأشغال بهدف تسليمها في الآجال المعلن عنها.” خاصة تلك المتعلقة بإنشاء مراكز خاصة بالإستعجالات الطبية والجراحية لجميع التخصصات “مع إعادة تهيئة العيادات المتعددة الخدمات المتواجدة عبر كامل التراب الوطني وجعل عدد منها يعمل بنظام 24/24سا”.

وأسدى الوزير تعليمات بخصوص احداث التغييرات اللازمة على مستوى مختلف المؤسسات الصحية سيما منها مصالح امراض النساء و التوليد، مشددا على الرفع من عدد الأسرة لتمكين اكبر عدد من الحوامل. من الحصول على هذه الخدمات على مستوى المؤسسات الصحية خاصة وان الحالات المعقدة يتم التكفل بها على مستوى المؤسسات الإستشفائية العمومية.

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