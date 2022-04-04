وزارة الصحة ..الأولوية للإستعجالات الطبية والعيادات المتعددة الخدمات
أكد وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد على ضرورة منح الأولوية للإستعجالات الطبية والعيادات المتعددة الخدمات ضمن برامج إعادة التهيئة.
وفي إجتماع جمع الوزير بمديري الصحة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد شدد على استكمال المشاريع أوالتي توجد طور الإنجاز. وحث بن بوزيد على “ضرورة التسريع في وتيرة الأشغال بهدف تسليمها في الآجال المعلن عنها.” خاصة تلك المتعلقة بإنشاء مراكز خاصة بالإستعجالات الطبية والجراحية لجميع التخصصات “مع إعادة تهيئة العيادات المتعددة الخدمات المتواجدة عبر كامل التراب الوطني وجعل عدد منها يعمل بنظام 24/24سا”.
وأسدى الوزير تعليمات بخصوص احداث التغييرات اللازمة على مستوى مختلف المؤسسات الصحية سيما منها مصالح امراض النساء و التوليد، مشددا على الرفع من عدد الأسرة لتمكين اكبر عدد من الحوامل. من الحصول على هذه الخدمات على مستوى المؤسسات الصحية خاصة وان الحالات المعقدة يتم التكفل بها على مستوى المؤسسات الإستشفائية العمومية.
طالع أيضا: وزارة الصحة تطمئن الصيادلة غير المعتمدين
طمأنت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، كافة الصيادلة غير المعتمدين، أنه سيتم التكفل بانشغالاتهم. حيث تتعلق الأخيرة أساسا بملف تنصيب الصيدليات الخاصة.
كما قدمت المديرة العامة للصيدلية والتجهيزات الصحية بالوزارة، وهيبة حجوج التطمينات، مؤكدة على التكفل بهم في إطار التنظيم المعمول به.
واستقبلت حجوج أمس الاثنين، ممثلين عن الصيادلة غير المعتمدين، عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظموها أمام مقر وزارة الصحة. كما استمعت المديرة العامة لجملة الانشغالات المطروحة من قبل الصيادلة غير المعتمدين.
طالع أيضا:
وكانت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، قد أعلنت عن الدخول في إضراب وطني اعتبارا من 28 فيفري، ليوم واحد قابل للتجديد. وذلك بعد تصريحات وزير الصحة التي أعلن خلالها عن إجراءات وشيكة ستمس بأسس المهنة الصيدلانية.
كما أوضح رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص مسعود بلعمبري، أن المقترح الذي طرحه وزير الصحة يهدم الهيكلة الوطنية لتوزيع الصيدليات المتوازن عبر الوطن. معلنا عن الدخول في إضراب وطني.
في حين، اعتبر مسعود بلعمبري، أن فتح المجال لانتشار صيدليات وطنيا دون ضوابط أو مقاييس تهديدا للمهنة وتحطيما لها. وتهديد لما يقارب 71 ألف منصب عمل في مجال صيدلية المدينة المقدر عددها بنحو 12 ألف صيدلية عبر 58 ولاية. مبديا استغرابه من عدم إشراك نقابته والنقابات الأخرى من طرف الوزارة في أي عمل يخص المراجعة المحتملة للقوانين المنظمة للصيدليات. على الرغم من أن القطاع بحاجة إلى إجراءات أكثر استعجالا وتفرض نفسها بإلحاح. قائلا في ذات السياق ”منذ الاستقلال قمنا بتنظيم إضراب وطني واحد”. “نحن لسنا نقابة فوضى ولا نسعى إلى خلق المشاكل نريد أن نتوجه للحوار والتفاهم”.