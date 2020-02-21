وزارة الصحة الإيرانية تعلن وفاة شخصين آخرين بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، عن وفاة شخصين آخرين بفيروس كورونا.

وقد ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن “فيروس كورونا المستجدّ” في الصين القاريّة، الجمعة، إلى 2236 حالة على الأقل.

بعدما سجلت مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 115 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت لجنة الصحة في هوبي في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات أن الغالبية العظمى من هذه الوفيات سجلت في عاصمة المقاطعة ووهان.

وأضافت اللجنة أنه خلال 24 ساعة الماضية، سجلت في ووهان 411 إصابة جديدة بالفيروس.