وزارة الصحة الفلسطينية تطلق نداءً عالميا لوقف المجزرة في غزة

دعا وزير الصحة الفلسطيني، جواد عواد، جميع دول العالم للتحرك لوقف المجزرة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد المتظاهرين على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة.

وجاء في بيان لوزير الصحة الفلسطيني، أنه على جميع الدول التي تدعم حقوق الإنسان الوقوف لحماية الفلسطنيين.

وطالب ذات المسؤول، من منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر والأمم المتحدة العمل على وضع حد لجرائم الكيان الصهيوني.

وأشار الوزير جواد عواد، إلى أنّ عدد الشهداء والمصابين في ازدياد، حيث استشهد 18 فلسطنيا وأصيب 900 آخرين بجروح صبيحة اليوم.