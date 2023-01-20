وزارة الصحة: القانون الأساسي لأعوان النظافة الإستشفائية جاهزا خلال الثلاثي الأول

قالت مديرة التكوين بوزارة الصحة ليندة خوالد، بأن الوزارة الوصية تطمح لأن يكون القانون الأساسي الخاص بأعوان النظافة الإستشفائية الجاري حاليا إعداده جاهزا خلال الثلاثي الأول من سنة 2023.

وأشارت خوالد في تصريح لـ”وأج”، على هامش إشرافها على افتتاح اليوم الوطني الـ13 للتمريض حول النظافة الإستشفائية وتسيير العلاج. على مستوى مصالح الإستعجالات. بقاعة المحاضرات بأحد المراكز التجارية. بأن القانون الأساسي لأعوان النظافة الإستشفائية يتواجد حاليا على مستوى مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية للنقاش في انتظار المصادقة عليه.

وأضافت ذات المسؤولة بوزارة الصحة، بأن هذا القانون الأساسي سيمكن من إستحداث رتب جديدة مخصصة لهذه الفئة من المستخدمين. تسمح لهم بالترقية وتطوير مسارهم المهني. من خلال المرور من الرتبة القاعدية إلى الرتبتين المتوسطة و العليا. وتم بالموازاة مع إعداد هذا القانون الأساسي إبرام إتفاقية مع وزارة التكوين والتعليم المهنيين. تقضي بتكوين المستخدمين الذين يستهدفهم هذا القانون الأساسي.

وكانت خوالد قد تلت كلمة وزير الصحة عبد الحق سايحي بمناسبة افتتاح هذه التظاهرة العلمية التي تندرج ضمن عملية تعزيز مكتسبات القطاع بمشاركة ما يفوق 1.000 مشارك “200 منهم حاضرون و 870 يتابعون الأشغال عن طريق تقنية التخاطب عن بعد”. يمثلون تسع ولايات، على غرار سطيف، البويرة، برج بوعريريج، جيجل، المسيلة وقسنطينة.

واستنادا لكلمة الوزير تطمح وزارة الصحة من خلال تنظيم الأيام الـ 13 للتمريض. التي انطلقت اليوم من سطيف و تتواصل يوم 16 فيفري بولاية وهران ثم يوم 23 فيفري بولاية ورقلة لتختتم بتاريخ 9 مارس المقبل بولاية الجزائر العاصمة. إلى خلق فضاءات علمية وطنية تسمح لشبه الطبيين. و جميع مستخدمي القطاع لتحيين مكاسبهم العلمية و تبادل خبراتهم المهنية”.

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