وزارة الصحة اللبنانية: 50 قتيلا و3 آلاف جريح في انفجار الميناء

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن سقوط 50 قتيلا و3 آلاف جريح في انفجار الميناء.

وتحدث وزير الصحة اللبناني حمد حسن عن وقوع عدد كبير من الإصابات نتيجة الانفجار، كما قال الصليب الأحمر اللبناني إن المصابين بالمئات.

من جهة أخرى قال رئيس وزراء لبنان حسان دياب:” نحن نمر الآن بمصيبة، واضاف: المتسبب في الكارثة يجب أن يدفع الثمن.

واعلن دياب غدا الأربعاء يوم حداد وطني على الضحايا الانفجار الذي ضرب عصر اليوم مرفأ بيروت.

يشار إلى أن انفجارا وقع في مستودع للمفرقعات قرب مرفأ بيروت في وقت سابق، وقد سمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة بيروت وضواحيها.

و ذكرت مصادر إعلامية أن الانفجار وقع في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت الذي يحتوي على مفرقعات نارية وسط حالة من الهلع بين السكان، و تسبب في سقوط عدد كبير من الجرحى وانهيارات في المباني القريبة من المرفأ موضحة أن فرق الإسعاف نقلت مئات الجرحى الى مستشفيات بيروت وسط نداءات للتبرع بالدم.