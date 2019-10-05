وزارة الصحة: بعوض النمر لا يهدد حياة المواطن وهذه هي أسباب انتشاره

قال مدير الوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة، اليوم السبت، إن بعوض النمر لا يهدد حياة البشر.

وأوضح جمال فورار، أن بعوض النمر لا يشكل خطرا على الصحة باستثناء ظهور الحكة القوية والبثور.

وأشار المتحدث على هامش يوم تحسيسي بالعاصمة، إلى أن لسعات البعوض لم تتسبب لحد الآن في ظهور أعراض فيروسات خطيرة.

وعن كيفية مواجهة هذه الحشرات، قال فورار إن على المواطن التخلص من جميع أنواع المياه التي تساعد على تكاثرها.

وتغطية الأواني التي تحتوي على المياه المخزنة والتخلص من الراكدة.

ودعا المتحدث، المواطنين الذين تظهر عليهم حساسية و البثور التوجه الى المراكز الصحية لتلقي العلاج.

وأضاف فورار، أن الأمطار الغزيرة التي عرفتها بعض المناطق وارتفاع درجات الحرارة، ساعدت في انتشار بعوض النمر.