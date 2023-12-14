وزارة الصحة بغزة: إخراج 22 مستشفى و52 مركز صحي عن الخدمة

أعلنت وزارة الصحة بغزة ان العدوان الصهيوني ضد المنظومة الصحية أدّى لاستشهاد 300 كادرًا صحيًا وتدمير 102 سيارة إسعاف.

وأضاف ذات الوزارة ان الصهاينة قاموا بإستهداف 138 مؤسسة صحية وأخرج 22 مستشفى و52 مركز صحي عن الخدمة.

كما رصدت الطواقم الصحية 327 ألف حالةً مصابة بالأمراض المعدية وصلت للمراكز الصحية من مراكز الإيواء. وهذا العدد هو الذي استطاع الوصول للمراكز الصحية. وترجح وزارة الصحة بغزة أن يكون هذا العدد أكثر بكثير.