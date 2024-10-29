وزارة الصحة تؤكد على ضرورة التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية

أكدت وزارة الصحة بالجزائر العاصمة، خلال لقاء نظمته، على ضرورة التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية، سيما بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة.

وأوضحت مديرة الوقاية و مكافحة الأمراض المتنقلة بوزارة الصحة، الدكتورة سامية حمادي، خلال دورة تكوينية. نظمتها الوزارة لفائدة الصحفيين، أن “اللقاح المضاد للأنفلونزا موصى به بشدة للفئات الأكثر هشاشة. سيما منهم المرضى المصابين بالأمراض المزمنة و النساء الحوامل و الأشخاص الذين بلغوا من العمر 65 سنة فما فوق”.

مشيرة أن اللقاح مجاني للفئات المذكورة آنفا على مستوى الصيدليات، ولمجموع السكان. على مستوى العيادات متعددة التخصصات، مذكرة بأن الحملة الوطنية للتلقيح لموسم 2024-2025. قد انطلقت في منتصف شهر أكتوبر الجاري لتتواصل إلى غاية نهاية الفترة الخريفية الشتوية.

و أضافت ذات المتحدثة أن اللقاح الذي اقتنته الجزائر لاحتياجات الموسم الحالي ملائم. للأنواع الفرعية الأربعة (سلالات) لفيروس الانفلونزا (رباعية التكافؤ) من اجل ضمان حماية اوسع للفئات السكانية.

يجب تفادي اللقاح المضاد للإنفلونزا حتى الشفاء

من جهتها، أكدت المكلفة بمكافحة الانفلونزا بالوزارة، الدكتورة نادية بكري. على ضرورة التلقيح في بداية الموسم حيث أن اللقاح قد يستغرق من 2 إلى 3 أسابيع بعد تلقيه ليبدأ مفعوله. موصية في ذات السياق بتفادي اللجوء إليه عند الإصابة بالأنفلونزا والانتظار حتى الشفاء.

وأشارت إلى أن هذا المرض يعد مشكل صحة عمومية و هو متكرر بقدر ما هو خطير. ويمكن ان يؤدي الى الوفاة، مضيفة أن التلقيح لا يمنع من الإصابة من الإنفلونزا. إلا أنه يقي من مضاعفاتها التي تتطلب علاجا إستشفائيا.

وقال الدكتورة سارة بلقالم، مختصة في الميكروبيولوجيا بمعهد باستور الجزائر. أنه تم خلال موسم 2023-2024 تسجيل تطور لحالة الإصابة بالأنفلونزا خلال منتصف شهر نوفمبر. قبل أن يبلغ الذروة في مطلع شهر جانفي ثم ينخفض ابتداء من الشهر التالي.

كما تم خلال هذا اللقاء التأكيد على عدم اللجوء الى التطبيب الذاتي في حالة الاصابة بالأنفلونزا. سيما تعاطي المضادات الحيوية بسبب أثارها الخطيرة على صحة الإنسان. كما تم تقديم ومضتين إشهاريتين من أنتاج وزارة الصحة تحسبا لعرضهما المقبل عبر مختلف الوسائل الإعلامية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور