وزارة الصحة تحصي أكثر من 10 آلاف إصابة بالبوحمرون منذ جانفي 2019

أحصت وزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات أكثر من 10 آلاف حالة اصابة بالحصبة منذ بداية سنة 2019.

وحسبما أورده مدير الوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة، جمال فورار، بمناسبة احياء الأسبوع العالمي للتلقيح، فقد تم تسجيل أكثر من 10 آلاف اصابة بالحصبة منذ بداية السنة الجارية.

وتوقع المتحدث استمرار انتشار الإصابة ببوحمرون، نتيجة نقص المناعة لدى الأطفال الذين لم يتم تلقيحهم.

وشدد على ضرورة تلقيح الأطفال الذين لم يستفيدوا بعد من هذه العملية، وفق الرزنامة الوطنية للقاحات الأطفال.

وذكر أنه تم تسجيل أكثر من 29 الف اصابة ببوحمرون، خلال سنة 2018، والتي تسببت في وفاة 26 شخصا.

وأوضح بأن 6 ملايين جرعة لقاح التي تم استعمالها الى حد الآن، لم تتسبب في

اي وفاة للأطفال.

وهو ما يثبت بأن اللقاح الذي تستورده الجزائر لقاح “نوعي يخضع الى المراقبة الصارمة بالإضافة الى احترام المقاييس التي توصي بها المنظمة العالمية للصحة.

ودعا العائلات الى ضرورة التعاون مع الفرق الطبية المتنقلة للقاح الأطفال الذين لم يخضعوا بعد لهذه العملية.

كما نصح بعدم اقتراب هذه الشريحة، وحتى الأشخاص البالغين الذين لم يتلقوا هذا اللقاح من الحالات المريضة.

واشار ان وزارة الصحة قد نصبت لجنة خاصة لدراسة والتحقيق في حالات الإصابة ببوحمرون المسجلة خلال السنوات الأخيرة ان كانت ناجمة عن عدم التلقيح، أو لعوامل اخرى قصد إعداد قاعدة معلومات حقيقية حول هذا الداء”.