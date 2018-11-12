وزارة الصحة تحقق في عودة انتشار داء البوحمرون

كشفت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أنها تحقق في الحالات المسجلة بداء البوحمرون الذي انتشر مؤخرا في بعض الولايات.

ونشرت وزارة الصحة بيانا بخصوص الإصابة بالحصبة، جاء فيه أن الوزارة تقوم بتحقيق وبائي ميداني في هذا الخصوص في بعض الولايات.

وأكدت أنها اتخذت كل التدابير الضرورية للسيطرة على هذه الحالات طبقا للإجراءات المعمول بها وفق للبرنامج الوطني للمراقبة، حالة بحالة، للبوحمرون.

وذكرت وزارة الصحة أن البوحمرون هو مرض قابل للشفاء، إلا أن هذا المرض له مضاعفات معقدة يمكن أن تؤدي إلى الوفاة.

حيث يصيب هذا المرض،كل الأطفال الغير ملقحين المؤهلون للتلقيح، الذين يمثلون السكان المستهدفين بخطورة توسيع انتشار المرض.

وأوضحت الوزارة في ذات البيان أن التلقيح هو الحماية الوحيدة ضد الحصبة “البوحمرون”، لذلك فإن ذات الهيئة تؤكد على ضرورة تلقيح الأطفال، وذلك طبقا للرزنامة الوطنية للتلقيح.